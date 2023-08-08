5 قتلى في جنوب أفريقيا إثر أعمال عنف

قتل 5 أشخاص في مدينة كيب تاون، بعدما تحول إضراب لسائقي سيارات الأجرة إلى أعمال عنف، وفق قول السلطات في جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء.

وعبر سائقو سيارات الأجرة خلال الإضراب، الذي بدأ الأسبوع الماضي، عن غضبهم بعد أن منح قانون جديد السلطات المحلية الحق في مصادرة المركبات المخالفة، ويشمل ذلك القيادة بدون رخصة أو بدون لوحات.