من أعمال العنف في كيب تاون
من أعمال العنف في كيب تاونمتداولة

5 قتلى في جنوب أفريقيا إثر أعمال عنف

قتل 5 أشخاص في مدينة كيب تاون، بعدما تحول إضراب لسائقي سيارات الأجرة إلى أعمال عنف، وفق قول السلطات في جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء.

وعبر سائقو سيارات الأجرة خلال الإضراب، الذي بدأ الأسبوع الماضي، عن غضبهم بعد أن منح قانون جديد السلطات المحلية الحق في مصادرة المركبات المخالفة، ويشمل ذلك القيادة بدون رخصة أو بدون لوحات.

اعتقلت السلطات 120 مشتبهًا به بتهمة إتلاف الممتلكات والنهب وارتكاب أعمال عنف
وزير الشرطة في جنوب أفريقيا

واندلعت أعمال عنف متفرقة في مدينة كيب تاون بعد أن بدأت الشرطة مصادرة المركبات الأسبوع الماضي، وأضرم محتجون غاضبون النار في حافلات وسيارات ورشقوا الشرطة بالحجارة.

وقال وزير الشرطة في جنوب أفريقيا، بيكي سيلي، في إفادة إعلامية، الثلاثاء، إن مواطنًا بريطانيًا يبلغ من العمر 40 عامًا قُتل بالرصاص أثناء الاحتجاجات، يوم الخميس الماضي، مضيفًا أنه يجري التحقيق في جرائم القتل والعنف.

وأضاف أن السلطات اعتقلت 120 مشتبهًا به منذ يوم الخميس بتهمة إتلاف الممتلكات والنهب وارتكاب أعمال عنف.

من أعمال العنف في كيب تاون
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