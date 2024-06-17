الطريق إلى أمريكا.. المكسيك تكشف "الأرقام الصادمة"

كشفت السلطات المكسيكية، أرقاما صادمة بشأن الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المعهد الوطني المكسيكي للهجرات، الأحد، إنه مرّ حوالى 1,39 مليون مهاجر غير شرعي من 177 دولة عبر المكسيك بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو الماضيين، في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال المعهد في بيان نقلته "فرانس برس"، اليوم الإثنين، إن هؤلاء في غالبيتهم العظمى هم من البالغين الذين يسافرون بمفردهم، في حين أن نحو 3 آلاف هم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم.

وجاء هؤلاء المهاجرون من 177 دولة، أي من غالبية دول العالم تقريبا، وتضم الأمم المتحدة 193 دولة عضوا.

وجاء العدد الأكبر من الأشخاص، أو ما يقرب من 380 ألف شخص، من فنزويلا، وهي دولة تعاني أزمة اقتصادية حادة، تليها غواتيمالا، وهندوراس، والإكوادور، وهايتي، وكلها تضررت بشدة من عنف العصابات والاتجار بالمخدرات.