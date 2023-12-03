"إيكواس": إطلاق سراح بازوم مقابل فتح ملف رفع العقوبات عن النيجر

طالبت نيجيريا، بصفتها رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، حتى يتم بحث ملف رفع العقوبات.

وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، لقناة "تشانلز تيليفيجن" المحلية، الأحد، إن "بلاده تطالب بالإفراج عن محمد بازوم لكي يتمكن من مغادرة النيجر"، وفق ما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، لافتا إلى أنه "بذلك سيتوجه إلى بلد ثالث يكون قد تم الاتفاق عليه، ثم نبدأ الحديث عن رفع العقوبات"، منوها إلى أن "الفرصة سانحة، نحن مستعدون على الدوام ومنفتحون على الاستماع إليهم، الكرة في ملعبهم".

يشار إلى أن بازوم وزوجته وابنه محتجزون في مقر إقامته الرئاسي في نيامي، منذ الإطاحه به بانقلاب عسكري في 26 يوليو بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس المجلس العسكري الحالي.