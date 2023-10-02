إيران تدرس إلغاء التأشيرات مع السعودية‎

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها تدرس إلغاء التأشيرة مع السعودية، مشيرة إلى أن لقاءات تعقد مع الجهات المعنية بين البلدين بهذا الأمر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي، إن "إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك السعودية قيد الدراسة من قبل وزارة الخارجية".

وأضاف "هناك عدة خطط وأفكار في هذا المجال، وقد تم عقد لقاءات مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة داخل الدولة في هذا الشأن".