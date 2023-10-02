إيران تدرس إلغاء التأشيرات مع السعودية
أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها تدرس إلغاء التأشيرة مع السعودية، مشيرة إلى أن لقاءات تعقد مع الجهات المعنية بين البلدين بهذا الأمر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي، إن "إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك السعودية قيد الدراسة من قبل وزارة الخارجية".
وأضاف "هناك عدة خطط وأفكار في هذا المجال، وقد تم عقد لقاءات مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة داخل الدولة في هذا الشأن".
وتابع "بعد دراسة متأنية لكافة الجوانب الثقافية والسياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك النظر في سياسة زيادة السياحة سيتم إرسال هذه الدراسة لمجلس الوزراء لمراجعتها وأخذ القرار".
وحول العلاقة مع مصر، قال كنعاني "شهدنا تطورات إيجابية في العلاقات بين إيران ومصر، بما في ذلك المحادثات بين وفدي البلدين، ولقاء وزيري خارجية البلدين في نيويورك وبعد ذلك لقاء ومناقشة رئيسي برلماني البلدين في جنوب أفريقيا".
وأضاف" لقد شهدنا إرادة إيجابية للمضي قدمًا بخطوات إيجابية في العلاقات بين البلدين، وهذه الاتصالات مستمرة".