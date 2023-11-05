العرب الأمريكيون.. هل تؤثر القوة الانتخابية "المتنامية" في مستقبل بايدن؟

بعيدًا عن الصراع الميداني في غزة، يوجد صراع من نوع آخر يتعلق بالتحرك الأمريكي لخدمة العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل، في ظل حسابات انتخابية مُقبلة من الصعب التنبؤ بنتائجها.

وتدعم الإدارة الأمريكية إسرائيل في أهدافها الاستراتيجية للتخلص من حركة حماس لإنهاء حُكمها في غزة، وتحرير الرهائن لدى الفصائل، ما يجعل واشنطن في مأزق كبير، باعتبار أن التوازن الأمريكي بين الدعم المطلق لتل أبيب، والتركيز على البُعد الإنساني أمر صعب.

ورغم العدد القليل للعرب في الولايات المتحدة الأمريكية، يتساءل الكثيرون عن مدى إمكانية تأثيرهم في صنع القرار السياسي في ظل انتخابات رئاسية مُرتقبة، واستغلالهم حالة عدم الرضا تجاه إدارة جو بايدن التي تدعم سياسة إسرائيل.

الموقف الأمريكي لن يتغير

وفي هذا الشأن، يستبعد المفكر السياسي المصري، الدكتور عبدالمنعم سعيد، وجود أي دور للأمريكيين العرب بالولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الرئيس جو بايدن لتغيير مواقفه الداعمة لإسرائيل، قائلًا: "لا يستطيع الأمريكان العرب التأثير في القرار السياسي".

ويوضح سعيد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مساعدي الرئيس الأمريكي، مثل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ينفذون رؤيته، على اعتبار أن النظام القائم نظام رئاسي يُنفذ أجندة محددة"، ولفت إلى أنه "رغم الضغوط الداخلية، لن يتأثر بايدن بأي ضغوطات لتغيير موقفه من الملف الإسرائيلي".

ويكثّف التقدميون في الكونجرس الأمريكي الضغط على إدارة بايدن لاستخدام نفوذها لإجبار إسرائيل على معالجة المخاوف الإنسانية المتزايدة في غزة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، طالب العديد من المشرعين البيت الأبيض باتخاذ موقف أكثر صرامةً مع نظرائه الإسرائيليين.

ودعا هؤلاء المشرعون الإدارة إلى دفع الإسرائيليين إلى مشاركة خططهم علنًا لضمان سلامة المدنيين ومعالجة القضايا الإنسانية، مثل الوصول إلى المياه والوقود، قبل أن تضع الولايات المتحدة اللمسات النهائية على المساعدات الإضافية للبلاد.

تغير لغة الخطاب

أما خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد، فيرى أن المسلمين في الولايات المتحدة يؤدون دورًا مهمًا في التأثير في الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل.

وأشار، في حديث إلى "إرم نيوز"، إلى انتقادات الأمريكيين العرب التي طالت بايدن جرَّاء تجاهله انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية في حربها ضد غزة، ما يؤثر سلبًا في موقفه بالانتخابات الأمريكية المقبلة، وقال: "جزء كبير من الأمريكيين العرب يصوتون لصالح الحزب الديمقراطي الذين تبلغ نسبتهم 2% من المجتمع".

وبشأن تغير لغة الخطاب السياسي لإدارة بادين خلال الفترة الماضية، رأى خبير العلاقات الدولية أن "الأمريكيين العرب يمثّلون صوتًا مهمًا في الانتخابات الأمريكية، وليس من مصلحة بايدن أن يخسر هذه الأصوات.