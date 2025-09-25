الناتو: نتعامل بجدية بالغة مع حادثة المسيرات في الدنمارك

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته الخميس، إن الحلف يتعامل بـ"جدية بالغة" مع تحليق طائرات مسيّرة فوق مطارات الدنمارك، ويسعى لضمان حماية البنى التحتية.

وكتب روته على إكس "تحدثت للتو مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريديريكسن بشأن مسألة المسيرات التي نتعامل معها بجدية بالغة"، أضاف "أعضاء الناتو والدنمارك يبحثون معا في كيفية ضمان أمن وسلامة بنيتنا التحتية الحيوية".

بدورها، نفت السفارة الروسية في كوبنهاغن الخميس، أي ضلوع لموسكو في تحليق طائرات مسيرة فوق مطارات مدنية وعسكرية في الدنمارك، مساء الأربعاء.

وجاء في منشور للسفارة على منصات التواصل الاجتماعي "من الواضح أن الحوادث التي تسببت باضطرابات في مطارات دنماركية هي استفزاز مدبر" مضيفة أن "الجانب الروسي يرفض بشدة التكهنات السخيفة بشأن ضلوعه في هذه الحوادث".

وأعلنت السلطات الدنماركية، الخميس، إغلاق مطار آلبورغ بسبب تحليق طائرات مسيرة بعد يومين من حادثة مماثلة بمطار كوبنهاغن.

وقالت الشرطة الدنماركية لـ"رويترز"، إن مطار آلبورغ مغلق حاليًا بسبب وجود طائرات مسيرة في مجاله الجوي، موضحة أن المسيرة اتبعت نمطا مشابها لتلك التي عطلت الرحلات في مطار كوبنهاغن.

وأضافت، أنه تم رصد طائرات مسيرة قرب مطارات بمدن إسبييرغ وسوندربورغ وسكريدستراب، وأنها تتحقق من البلاغات.

وأشارت الشرطة الدنماركية إلى أن المطارات بمدن إسبييرغ وسوندربورغ وسكريدستراب لم يتم إغلاقها.