هجوم جديد بطائرة مسيرة يشعل حريقا في مصفاة نفط روسية

ذكرت وكالة تاس للأنباء،‭ ‬اليوم الجمعة، نقلًا عن خدمات الطوارئ الروسية، أن هجومًا بطائرة مسيرة على مصفاة إلسكي للنفط في جنوب روسيا، هو الثاني خلال يومين، تسبب في اندلاع حريق.

بدورها، ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن حادثة اليوم لم تسفر عن وقوع إصابات، وأنه تم إخماد الحريق.

ولم يتضح من يقف وراء الهجوم.

ولا يعلن المسؤولون الأوكرانيون عادة مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات داخل الأراضي الروسية، على الرغم من أنهم يحتفلون بها في بعض الأحيان.