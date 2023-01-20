مسؤول: المعارضة التركية ستعلن مرشحها للرئاسة في فبراير
قال مسؤول في حزب تركي معارض، اليوم الجمعة، إن تحالف المعارضة في البلاد الذي يضم ستة أحزاب من المقرر أن يعلن في فبراير/ شباط مرشحه في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مايو/أيار، لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما.
وتتجه تركيا نحو واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ الجمهورية الحديثة الممتد منذ قرن.
وقال أينال جيفيكوز، وهو مستشار لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، لصحفيين "اسم المرشح للرئاسة سيُعلن على الأرجح في وقت ما في فبراير".
ويسعى تحالف المعارضة إلى صياغة برنامج موحد، لكنه لا يزال يتعين عليه التوافق حول مرشح لمنافسة أردوغان على الرئاسة.
وكون حزبا المعارضة الرئيسيان في تركيا، وهما حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب الخير القومي المنتمي لتيار يمين الوسط، تحالفا مع أربعة أحزاب أصغر تحت مظلة برنامج يسعى إلى إلغاء نظام أردوغان الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني السابق.
وقال جيفيكوز إن زعماء أحزاب المعارضة الستة سيكشفون يوم 30 يناير/كانون الثاني في وثيقتين عن مقترحاتهم لفترة انتقالية نحو نظام برلماني وعن برنامجهم للحكومة.