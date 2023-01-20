مسؤول: المعارضة التركية ستعلن مرشحها للرئاسة في فبراير

وقال أينال جيفيكوز، وهو مستشار لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، لصحفيين "اسم المرشح للرئاسة سيُعلن على الأرجح في وقت ما في فبراير".

ويسعى تحالف المعارضة إلى صياغة برنامج موحد، لكنه لا يزال يتعين عليه التوافق حول مرشح لمنافسة أردوغان على الرئاسة.

وكون حزبا المعارضة الرئيسيان في تركيا، وهما حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب الخير القومي المنتمي لتيار يمين الوسط، تحالفا مع أربعة أحزاب أصغر تحت مظلة برنامج يسعى إلى إلغاء نظام أردوغان الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني السابق.

وقال جيفيكوز إن زعماء أحزاب المعارضة الستة سيكشفون يوم 30 يناير/كانون الثاني في وثيقتين عن مقترحاتهم لفترة انتقالية نحو نظام برلماني وعن برنامجهم للحكومة.