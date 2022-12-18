كوريا الجنوبية: بيونجيانج أطلقت صاروخين باليستيين حلقا لمسافة 500 كيلومتر
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم الأحد، كانا صاروخين متوسطي المدى حلقا لمسافة 500 كيلومتر تقريبا.
وفي وقت سابق اليوم، قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.
وقال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو، إن الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين حلقا على ارتفاع 550 كيلومترا ووصلا إلى مدى 250 كيلومترا.
وقال إينو إنه لم ترد أنباء بعد عن الأضرار التي ربما نجمت عن الصاروخين.
ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أيام فقط من الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية على محرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة قال خبراء إنه سيسمح بإطلاق أسرع وأسهل تنقلا للصواريخ الباليستية، في إطار سعيها لتطوير سلاح استراتيجي جديد وتسريع وتيرة برامجها النووية والصاروخية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الجمعة، أن الاختبار، الذي تم بإشراف الزعيم كيم جونغ أون، أجري يوم الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي يستخدم لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية.
وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة رغم فرض حظر وعقوبات دولية عليها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات قال المسؤولون اليابانيون إن لديه المدى الكافي للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وسقط على بعد 200 كيلومتر فقط قبالة اليابان.
وكشفت اليابان يوم الجمعة النقاب عن خطة لتعزيز وضعها العسكري بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين وتهيئة اليابان لصراع مستمر. وهذا التعزيز العسكري هو الأكبر لها منذ الحرب العالمية الثانية.