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هجوم أوكراني على لوجانسك يوقع 5 قتلى (فيديو)

هجوم أوكراني على لوجانسك يوقع 5 قتلى (فيديو)
آثار هجوم سابلق على لوجانسكالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 2:17 ص

قال مسؤولون معينون من روسيا إن هجوماً أوكرانياً على عمال البلدية في منطقة "لوجانسك"، التي تسيطر عليها روسيا، أسفر عن مقتل 5 أشخاص، ليل الثلاثاء.

وقال ليونيد باسيتشنيك المسؤول المعين من جانب روسيا لرئاسة منطقة "لوجانسك" بشرق أوكرانيا على تطبيق "تليجرام" للمراسلة إن 4 عمال كانوا يحاولون الحفاظ على إمدادات المياه في مدينة "سفاتوف" قُتلوا في الهجوم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء عن رئيس الخدمات الصحية في المنطقة قوله في وقت لاحق إن أحد العمال الذين أصيبوا في الهجوم توفى في المستشفى.

و"لوجانسك" واحدة من 4 مناطق أوكرانية ضمتها روسيا في عام 2022، بالإضافة إلى "دونيتسك" و"خيرسون" و"زابوريجيا"، بعد 7 أشهر من شن حربها على جارتها الأصغر.

وقالت موسكو في يونيو/ حزيران الماضي إنها أحكمت سيطرتها على "لوجانسك" بأكملها. وتسيطر على أجزاء من المناطق الثلاث الأخرى.

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