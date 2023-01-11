وسط استقطاب حاد.. الرئيس الإسرائيلي يدعو الساسة لوقف التراشق

وأثار إدراجه لحزبي الصهيونية الدينية وعوتسماه يهوديت (قوة يهودية) في الائتلاف قلقًا في الداخل والخارج نظرًا لدعوات قادتهما لضم الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها، بالإضافة إلى تحريضهما في الماضي ضد نظام العدالة الإسرائيلي والأقلية العربية في البلاد وحقوق مجتمع الميم.

وقال هرتسوغ على تويتر: "هذا توقيت حساس... في الحياة العامة الإسرائيلية... أناشدكم، أيها الممثلون المنتخبون والمواطنون من مختلف الطيف العام والسياسي، ممارسة ضبط النفس والتصرف بمسؤولية، نحن بحاجة إلى تهدئة الأمور، وخفض درجة الحرارة (في الخلاف السياسي)".