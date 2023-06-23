روسيا: جسر تشونغار الرابط بين القرم وأوكرانيا خارج الخدمة

أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، أنّ جسر تشونغار الرابط بين شبه جزيرة القرم وأوكرانيا، أصبح "خارج الخدمة" بعدما قصفته قوات كييف، يوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول روسي: "لسوء الحظ، الجسر تعرَّض لأضرار أكبر بكثير مما كنّا نعتقد في البداية".

وأضاف المسؤول في تصريحات للتلفزيون الروسي: "خلال الأيام الـ 15 إلى 20 المقبلة، أو حتى أكثر، إلى حين إنجاز العمل وتحديد ما يمكن القيام به، ستبقى الخدمة المرورية متوقفة على الجسر".