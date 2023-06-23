روسيا: جسر تشونغار الرابط بين القرم وأوكرانيا خارج الخدمة
أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، أنّ جسر تشونغار الرابط بين شبه جزيرة القرم وأوكرانيا، أصبح "خارج الخدمة" بعدما قصفته قوات كييف، يوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وقال مسؤول روسي: "لسوء الحظ، الجسر تعرَّض لأضرار أكبر بكثير مما كنّا نعتقد في البداية".
وأضاف المسؤول في تصريحات للتلفزيون الروسي: "خلال الأيام الـ 15 إلى 20 المقبلة، أو حتى أكثر، إلى حين إنجاز العمل وتحديد ما يمكن القيام به، ستبقى الخدمة المرورية متوقفة على الجسر".
وتعرَّض جسر تشونغار المكون من مسارين متوازيين يربطان شبه جزيرة القرم بمنطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، لضربة ليل الأربعاء إلى الخميس.
والخميس، اعتبر عضو الإدارة الأوكرانية في خيرسون يوري سوبوليفسكي أن الأضرار التي لحقت بجسر تشونغار "ضربة موجهة للبنى التحتية العسكرية الروسية".