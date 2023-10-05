بعد اشتباكات طولكرم.. نتنياهو يحمل إيران مسؤولية الأحداث في الضفة الغربية

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران المسؤولية المباشرة عن "موجة الإرهاب" في الضفة الغربية، إثر الاشتباكات المسلحة في طولكرم، اليوم الخميس.

وأضاف نتنياهو في بيان عن مكتبه، وصلت "إرم نيوز" نسخة منه، "أننا نرى أن إيران مسؤولة مباشرة عن موجة الإرهاب في يهودا والسامرة، ( الضفة الغربية)، وأن إيران تشجّع وتموّل عمليات قاتلة ضد مواطني إسرائيل، وحكومة إسرائيل ستحارب الإرهاب بحزم وتدافع عن مواطني إسرائيل".

وقال إن "الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستستمر في العمل بشجاعة وحزم من أجل تطهير أعشاش المخربين في يهودا والسامرة".