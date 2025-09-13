logo
روسيا تعلن "تحرير" بلدة جديدة بعد هجوم مكثف على القوات الأوكرانية

موقع هجوم روسي في دونيتسكالمصدر: رويترز
إرم نيوز
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن القوات التابعة لها حررت بلدة نوفونيكولاييفكا، التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة، بحسب "سبوتنيك".

وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب البيان، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الشرق"، أكثر من 240 جنديا، و10 سيارات، ومدفع هاوتزر إم - 777 عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما دمر مستودع للمؤن.

كما استهدفت وحدات من مجموعة "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أليكسييفكا، وبافلوفكا، ويوناكوفكا، وسادكي في مقاطعة سومي.

وعلى محور خاركوف، تم استهداف قوات كييف في مناطق فولتشانسك، وتشوغونوفكا، وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف.

