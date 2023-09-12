مدجج بالسلاح ويجذب الأضواء.. تعرف على قطار زعيم كوريا الشمالية
تعيد الزيارة التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذه الأيام لروسيا، الأضواء مجددا على قطاره الشهير الذي يستخدمه في معظم رحلاته الخارجية، والمعروف باسم "القلعة المتحركة".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت وكالة ريا نوفوستي للأنباء إن قطار الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى الأراضي الروسية، فيما أشارت وكالة "إنترفاكس" إلى أن ذلك تم في حالة من "السرية التامة".
ميزات فريدة
يتميز قطار كيم بأنه يجمع بين توفر المعايير الأمنية المطلوبة، فضلا عن أنه يجذب الأضواء إلى الزعيم الكوري الشمالي، باعتبار أنه تقريبا رئيس الدولة الوحيد حاليا الذي يستخدم القطارات في تحركاته الدولية.
وتشير تقارير متواترة إلى أن القطار يحتوي على ميزات فريدة جعلته وسيلة النقل المفضلة لدى كيم، الذي يحيط تحركاته بإجراءات أمنية مشددة، إلى جانب هالة من الدعاية التي تركز على إظهار قوته كزعيم أوحد في البلاد.
ومن الميزات التي يتمتع بها القطار، الذي يشبه "الحصن"، أن عرباته مجهزة بأسلحة هجومية، فضلا عن أنه يحتوي على نوافذ مضادة للرصاص وجدران وأرضيات معززة للحماية من المتفجرات.
ويقل قطار كيم أيضا على متنه منشأة طبية للطوارئ، ومعدات اتصال عالية التقنية؛ لإصدار الأوامر وتلقي الإحاطات، كما يمكن أن تُجلب إليه طائرة هليكوبتر في حالة احتياج كيم إلى الخروج على وجه السرعة.
تقليد عائلي
يتحرك القطار الرئاسي لكوريا بسرعة لا تتجاوز 55 كلم في الساعة، لكنه مجهز بكل مستلزمات الراحة، ربما أخذا في الاعتبار أن كيم يقضي على متنه ساعات طويلة ويعقد مؤتمرات ولقاءات.
ويعتبر استخدام زعيم كوريا الشمالية للقطار خلال رحلاته الدولية في جزء منه تقليدا عائليا، حيث درج جده كيم إيل سونغ، أول مؤسس للدولة، ثم أبوه كيم جونغ إيل، على استخدام القطارات في تحركاتهم.
ولدى عائلة الزعيم الكوري قطارات عدة من النوع الفاخر تنتج محليا، وعند سفره يسير أمامه قطار لأغراض التأمين، ويسير آخر خلفه، بينما يستقل هو وحاشيته القطار الأوسط عالي التجهيز.