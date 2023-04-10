موجّهو المسيّرات.. مقاتلون من نوع آخر على الجبهات في أوكرانيا

ويؤكّد أنّ الأمر سيّان بالنسبة للمعسكر الآخر، على الرّغم من أنّ مهمّة موجّهي المسيّرات الأوكرانيين تشمل أيضًا تحييد المسيّرات الروسية.

وبجانب أولكسندر يقف فيكتور، هذا العسكري يحمل حقيبة كبيرة تحتوي على جهاز اعتراضي، ويقول بينما هو يُشير إلى شاشته مبتسماً: "انظر، نراها كلّها، الطائرات المسيّرة والاستطلاعية، نراها كلّها".

وأكثر ما يسعده هو أنّ الجهاز الذي يستخدمه "هدية من الروس" فهو من "غنائم الحرب!"، ويضيف: "في أوكرانيا لا نصنع مثل هذه الآلة، لقد أخذناها من العدو".

من جهته، يشدّد أولكسندر على أنّ العمل في مجال قيادة المسيّرات ليس سهلاً، إذ يتطلّب براعةً وقدرة على المناورة لإنجاز المهمة.

ويقول: "إنّه عمل ضخم، يجب أن يعرف المشغّل كيفية زيادة نطاق أجهزته، وكيفية إنشاء نقطة انطلاق على أرض معقّدة، وحفر خندق، وإخفاء وجوده".

ويضيف: "لا تصبح قائد مسيّرة عن طريق الصدفة، يجب أن تتمتّع بالمهارة".

وغالبًا ما تكون الطائرات المسيّرة التابعة للجيش الأوكراني نماذج تجارية، لذلك من الضروري أولاً تعديل برامجها الإلكترونية "لجعلها غير مرئية بالنسبة لأجهزة المراقبة الروسية"، حسب ما يؤكد أولكسندر، مشيرا إلى جهازه الذي يبلغ طوله حوالي عشرين سنتيمتراً ويمكن وضعه في الجيب.

ويعدّل الشاب طائراته لجعلها قادرة على إلقاء قنابل يدوية أو عبوات ناسفة.