أمريكا تطالب إيران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط

طالبت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إيران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط احتجزتها في بحر عمان ردا على مصادرة واشنطن العام الماضي، شحنة من النفط تعود لطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل للصحافيين، "على الحكومة الإيرانية أن تفرج عن السفينة وطاقمها فورا، هذه المصادرة غير المشروعة هي التصرف الأحدث من إيران أو المُسهَّل من إيران بهدف عرقلة التجارة الدولية".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع الشركاء بالمنطقة بشأن الخطوات المناسبة لمحاسبة إيران.