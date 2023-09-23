هنغاريا تؤكد استعدادها لمقاضاة أوكرانيا بشأن الحبوب

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، استعداد بلاده للدفاع عن مصالحها إذا لجأت كييف إلى المحكمة بشأن الحظر الذي فرضته بودابست على دخول الحبوب الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن "سيارتو" قوله: "الحقائق في صالحنا. لأن أوكرانيا تشتكي لكون مبادرة حبوب البحر الأسود لا تعمل، ولا يستطيعون إرسال حبوبهم إلى إفريقيا".

وأشار إلى أن بودابست تقدم لأوكرانيا فرصة إرسال البضائع إلى إفريقيا من خلال توفير إمكانية العبور.

وأضاف "سيارتو": "لكن الأوكرانيين يرغبون في طرح حبوبهم في أسواق دول أوروبا الوسطى، وعلينا حماية مصالحنا الوطنية. لم تذكر الاتفاقية الأصلية أي شيء عن تسليم الحبوب الأوكرانية إلى أسواق أوروبا الوسطى بهدف تدميرها".

ولفت في حديثه إلى أنّ "الاتفاق كان ضمان العبور، ونحن نوفر ذلك العبور.. وإذا قررت أوكرانيا مقاضاتنا، فإننا مستعدون للدفاع عن مصالحنا وسندخل في هذا النزاع القانوني".