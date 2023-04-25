ارتفاع ضحايا انفجار ذخائر داخل مركز شرطة باكستاني إلى 16 قتيلًا

وتسببت الانفجارات داخل مركز شرطة مدينة كَبَل في وادي سوات (شمال غرب) في انهيار المبنى بكامله، أمس الإثنين.

كما تسبب ماس كهربائي بالانفجارات في قبو يحوي "قنابل ومتفجرات أخرى"، وفق الشرطة المحلية.

ولفت أختر حياة غندبور إلى أن الشرطة استبعدت السيناريو الإرهابي، قائلًا: "لم نجد بعد أدلة مادية تشير إلى هجوم انتحاري، لكننا سننظر في جميع جوانب الأمر خلال التحقيق".

من جانبه، قال المسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب المحلية، خالد سهيل، إن "300 كيلوغرام من المتفجرات، منها ألغام مضادة للدروع وللأفراد وقذائف مدفعية وهاون، مخزنة في القبو، بالإضافة إلى عبوات وسترات ناسفة" مصادرة من إرهابيين.

وبالحديث عن لحظة الانفجارات، قال عباس خان (21 عامًا) الذي كان يركن سيارته قرب مركز الشرطة: "حل الجحيم علي".

وصباح اليوم الثلاثاء، أُقيمت جنازات لتسعة شرطيين لفت نعوشهم بالعلم الباكستاني.

ومنذ مطلع العام الجاري، استهدف هجومان مركزين كبيرين للشرطة، ونُسبا إلى حركة طالبان الباكستانية.

وفي كانون الثاني/يناير، فجر انتحاري نفسه في مسجد داخل مجمع للشرطة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شرطيًا.