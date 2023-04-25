ارتفاع ضحايا انفجار ذخائر داخل مركز شرطة باكستاني إلى 16 قتيلًا
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ذخائر سببها ماس كهربائي في مركز لشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية إلى 16 قتيلًا، اليوم الثلاثاء، على ما أعلنت الشرطة.
ومن بين القتلى شرطي وخمسة يشتبه أنهم إرهابيون كانوا ينتظرون التحقيق معهم، وشقيقان يبلغان أربعة وستة أعوام مقيمان قرب المركز، حسبما قال المسؤول بالشرطة، أختر حياة غندبور، في ولاية خيبر باختونخوا.
ونُقل أكثر من 50 مصابًا إلى المستشفى.
وتسببت الانفجارات داخل مركز شرطة مدينة كَبَل في وادي سوات (شمال غرب) في انهيار المبنى بكامله، أمس الإثنين.
كما تسبب ماس كهربائي بالانفجارات في قبو يحوي "قنابل ومتفجرات أخرى"، وفق الشرطة المحلية.
ولفت أختر حياة غندبور إلى أن الشرطة استبعدت السيناريو الإرهابي، قائلًا: "لم نجد بعد أدلة مادية تشير إلى هجوم انتحاري، لكننا سننظر في جميع جوانب الأمر خلال التحقيق".
من جانبه، قال المسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب المحلية، خالد سهيل، إن "300 كيلوغرام من المتفجرات، منها ألغام مضادة للدروع وللأفراد وقذائف مدفعية وهاون، مخزنة في القبو، بالإضافة إلى عبوات وسترات ناسفة" مصادرة من إرهابيين.
وبالحديث عن لحظة الانفجارات، قال عباس خان (21 عامًا) الذي كان يركن سيارته قرب مركز الشرطة: "حل الجحيم علي".
وصباح اليوم الثلاثاء، أُقيمت جنازات لتسعة شرطيين لفت نعوشهم بالعلم الباكستاني.
ومنذ مطلع العام الجاري، استهدف هجومان مركزين كبيرين للشرطة، ونُسبا إلى حركة طالبان الباكستانية.
وفي كانون الثاني/يناير، فجر انتحاري نفسه في مسجد داخل مجمع للشرطة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شرطيًا.
وفي الشهر التالي، قُتل خمسة أشخاص عندما اقتحمت مجموعة من حركة "تحريك طالبان باكستان" التي تأسست عام 2007 مبنى للشرطة في كراتشي جنوب البلاد؛ ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استمر ساعات عدة.
وتتهم الحركة قوات الأمن بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وشهدت باكستان زيادة كبيرة في الهجمات منذ سيطرة طالبان على أفغانستان المجاورة في آب/أغسطس.