الجيش الإسرائيلي يدعو المواطنين إلى تخزين المياه والطعام

دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين إلى الاستعداد للبقاء في الملاجئ لمدة 72 ساعة، وتخزين ما يكفي من مياه وطعام.

وقال بيان أصدرته قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية "الجيش الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، واطلعت عليه "إرم نيوز"، مخاطبا المواطن الإسرائيلي: "في ضوء تطور القتال في مختلف القطاعات، يجب إعداد التجهيزات التي تسمح لك ولعائلتك بالبقاء في المنطقة المحمية لمدة تصل إلى 72 ساعة".

وأوضح البيان أن هذه التجهيزات تشمل "إمداد 3 لترات من الماء للشخص الواحد يوميا، ومخزونا من الأغذية الجافة والمعلبة، وإنارة أو كشافات تعمل بالبطاريات، وراديو يعمل بالبطاريات، وبطاريات محمولة للهواتف المحمولة".

كما دعت القيادة الإسرائيليين إلى أن "يضعوا في حقائبهم أيضا الأدوية والإسعافات الأولية، والوثائق الشخصية، والنقود، والتجهيزات اللازمة للأطفال والحيوانات الأليفة".

وختمت بيانها بالقول: "تذكروا، توجيهات قيادة الجبهة الداخلية تنقذ الأرواح".