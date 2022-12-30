الجيش الإسرائيلي يوجه اتهامات لجنديين نفذا هجوما "انتقاميا" ضد فلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، أنه قدم "لوائح اتهام مشددة" بحق جنديين ألقيا عبوة ناسفة بدائية الصنع على منزل فلسطيني في الضفة الغربية، كرد انتقامي على خطف جثمان فتى إسرائيلي الشهر الماضي.

واحتجز فلسطينيون جثمان فتى إسرائيلي درزي كان طالبا في مدرسة ثانوية بعد أن أخذوه من مستشفى في مدينة جنين بالضفة الغربية نُقل له بعد حادث سير. وتمت إعادة الجثمان فيما بعد.

والدروز أقلية عربية في إسرائيل يخدم أفرادها في القوات المسلحة.