توتر متصاعد بين أمريكا والصين بعد نتائج الانتخابات التايوانية

ارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، بعد الفوز الذي حققه مرشح الحزب التقدمي الحاكم، لاي تشينغ تي، في الانتخابات الأخيرة.

وتعتبر بكين الرئيس الجديد لاي انفصالياً مؤيداً لاستقلال تايوان عن الصين، وهو الأمر الذي تعارضه بكين وتتعهد بمنع حدوثه حتى لو كلفها الأمر اللجوء للخيار العسكري، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب الصحيفة، فإن "فوز المرشح الرئاسي الذي لا تثق به الصين يعرّض الانفراج الهش في العلاقات بين أمريكا والصين للخطر، ويهدد باندلاع صراع آخر بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم".

ونوّهت إلى أن "نتائج الانتخابات ستكون لها آثار كبيرة على العلاقات الحساسة بين البلدين، في ظل أهمية تايوان الكبيرة في التنافس الاستراتيجي القائم بين الولايات المتحدة والصين، التي بدورها وصفت تايوان بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقتها مع واشنطن".

وقالت الصحيفة إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن أظهر مراعاته للخطوط الحمراء التي وضعتها الصين بشأن تايوان، فقد قال في معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص انتخابات تايوان، إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، فيما هنأت وزارة الخارجية الأميركية بشكل منفصل لاي تشينغ تي، وصرحت أن الولايات المتحدة ستعمل معه لتعميق العلاقات مع تايبيه، وهي تصريحات يرى المسؤولون أنها تتفق مع الضمانات الأمريكية السابقة لبكين فيما يتعلق بتايوان".

وأفادت الصحيفة بأن "الصين سعت لتقويض شرعية لاي تشينغ تي، ورفضت فوزه باعتباره لا يمثل الرأي السائد في تايوان، كما وجهت توبيخاً لوزارة الخارجية الأمريكية؛ لإرسالها إشارة خاطئة جداً إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان".

وأكدت أنه "رغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة الهادفة للتقارب بين واشنطن وبكين، إلا أن ردود الفعل على انتخاب لاي تشينغ تي تكشف مجدداً مدى هشاشة العلاقات بين الجانبين".