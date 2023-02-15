إلغاء زيارة مثيرة للجدل لحاكم إقليم شينجيانغ إلى بريطانيا

وكان من المقرر أن يزور إركين تونياز، هذا الأسبوع، بريطانيا للقاء مسؤولين في وزارة الخارجية في خطوة أثارت غضب برلمانيين بريطانيين.

لكن متحدثًا باسم الخارجية البريطانية قال، الثلاثاء: "بلغَنا أن حاكم شينجيانغ ألغى زيارته إلى المملكة المتحدة".

وتابع المتحدث: "ستواصل حكومة المملكة المتحدة اغتنام كل الفرص للتحرك ضد انتهاكات الصين غير المقبولة لحقوق الإنسان".

ووجّه أعضاء في البرلمان، الأسبوع الماضي، سؤالًا للحكومة لاستجوابها حول أسباب السماح له بالسفر إلى بريطانيا ودواعي لقائه مسؤولين.