بعد انتخاب أردوغان.. ما النتائج المترتبة على العلاقات مع إسرائيل؟

ولفت إلى أنه "عمليا، في إسرائيل لا يحبون مصطلح التطبيع، لأن التفسير هو أننا تجاوزنا هذه المرحلة بالفعل، فقد عينت تركيا سفيرا لها في إسرائيل، وإسرائيل عينت سفيرة لها في أنقرة. وهدف إسرائيل الحالي ليس تطبيع العلاقات، ولكن تسخينها وإضافة المزيد من التطورات إليها".

وقال إنه "على الرغم من العلاقات المتجددة مع إسرائيل، لم يغير الأتراك طريقة تفكيرهم في القضية الفلسطينية ودرجة قربهم من الفلسطينيين. وإذا كان هناك تصعيد كبير أو حدث قُتل فيه أشخاص أو أطفال غير متورطين، فلن يجلس الأتراك مكتوفي الأيدي ولا ينتقدون إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، يمكن القول إنهم ليسوا مهتمين بقطع العلاقة، ربما لأنهم تعلموا الدرس من الأزمات السابقة".

إشكالية كبيرة

ووفقا للتقرير، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى وجود ثلاثة أحزاب صغيرة في تحالف أردوغان، تمثل إشكالية كبيرة من وجهة نظر إسرائيل. واحد منها هو حزب الحركة القومية، وهو حزب قومي متطرف ازداد قوة في هذه الانتخابات، ولممثليه تصريحات متطرفة للغاية ضد إسرائيل. وفي الوقت نفسه، جلس أعضاء الحزب في الائتلاف أثناء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولم يكن النقد الذي وجهوه بعين الاعتبار في نظر الرئيس أردوغان.

ومن الأحزاب الأخرى التي قد يُنظر إليها على أنها إشكالية للعلاقات مع إسرائيل، الكردية الدينية المتطرفة "هدى بار"، التي تعتبر الفرع التركي لحزب الله، وحزب الرفاه الجديد بزعامة فاتح أربكان، نجل نجم الدين أربكان الذي شغل منصب رئيس وزراء تركيا في السابق، وكان يكره إسرائيل كثيرا. والتفاحة في هذه الحالة لم تسقط بعيدًا عن الشجرة.

لكن في إسرائيل لا يجب أن ينزعجوا كثيرًا، ففي تركيا، سينحاز التحالف إلى كل قرار يصدره أردوغان، لأنه ليس لديه القدرة على التعبير عن رأي معارض. وأردوغان هو الذي سيحدد النغمة، بحسب التقرير.

المحور المعادي لإيران

بدوره، قال الدكتور حاي إيتان كوهين يانروجيك، الخبير في شؤون تركيا في مركز دايان في جامعة تل أبيب: "من كان ليصدق أننا يمكن أن نشيد بانتصار أردوغان ونقول إنه في مصلحة إسرائيل؟".

وأضاف أن "السياسة الخارجية التركية تتبنى مبدأ التطبيع الشامل مع جميع اللاعبين في المنطقة. لقد شهدنا خلال شهري رمضان الماضيين عدة أعمال عنف في الحرم القدسي، وعملية عسكرية في غزة، وصدرت عدة إدانات تركية ضد إسرائيل".

وتابع أن "الدليل على تغيير اتجاه أردوغان ظهر أيضًا في الانتخابات في إسرائيل، التي لم يتدخل فيها الرئيس التركي، على الرغم من قدرته على التأثير على الأصوات، فقد أعرب عن دعمه للفلسطينيين في الحرم القدسي، وفي الوقت نفسه تم توجيه انتقاد له لأنه قام بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ودافع عنها، وكرم قائد وحدة الإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي، التي عملت خلال الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرا.. من يصدق؟ قد لا يكون الأمر سهلاً بالنسبة له، لكنه ليس بسبب عيون إسرائيل الجميلة، بل بسبب ضعفه الاقتصادي".

وأشار إيتان كوهين إلى نقطة مهمة أخرى، تتمثل بتحسين العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية، التي تعتبر قريبة جدًا من تركيا. فالدول الثلاث بإمكانها إنشاء محور معادٍ لإيران. وهذا أمر مهم جداً من الممكن أن يحدث بفضل تطبيع العلاقات مع تركيا، حيث ترى أذربيجان نفسها تقترب من إسرائيل دون خوف بسبب تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا، على حد قوله.