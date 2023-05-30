بعد انتخاب أردوغان.. ما النتائج المترتبة على العلاقات مع إسرائيل؟
انتهت الانتخابات الرئاسية في تركيا، بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي حصل على 52.2% من الأصوات في الجولة الثانية، مقابل 47.8% من الأصوات التي حصل عليها خصمه السياسي مرشح المعارضة كمال كاليجدار أوغولو. كما نجح الائتلاف الذي يرأسه أردوغان في الحفاظ على الأغلبية في البرلمان ولديه 323 مقعدًا من أصل 600.
ومع هذا الإنجاز السياسي، يمكن للرئيس أردوغان الشروع في مسار جديد. وقال في خطاب فوزه إن "الفائز في الانتخابات هو 85 مليون تركي"، ووعد بتعزيز الاقتصاد ومعالجة ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم وزيادة الاستثمارات في البلاد وخلق فرص العمل.
وبحسب تقرير عبري، لم تتفاجأ إسرائيل بفوز الرئيس أردوغان في الانتخابات، بعد أن تمكن تدريجياً من السيطرة على مدى 20 عاماً من حكمه على جميع مراكز القوة في البلاد، وخاصة الإعلام التركي. وليس سراً أن تركيا فقدت إلى حد كبير الديمقراطية التي كانت تتمتع بها في السابق.
مواصلة التطبيع مع إسرائيل
ويرى الكاتب والمحلل السياسي في موقع "نيوز1" العبري، يوني بن مناحم، أن "تقييم المستوى السياسي في إسرائيل هو أن الرئيس أردوغان سيواصل العملية التي بدأت قبل عام ونصف لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فقد اتصل به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس يتسحاق هرتسوغ لتهنئته على فوزه في الانتخابات، وقال مسؤولون سياسيون في تل أبيب، إنه حتى لو تم انتخاب مرشح المعارضة كليجدار في الانتخابات، فمن المرجح أن تستمر سياسة تطبيع العلاقات مع إسرائيل لأنها تعتبر مصلحة تركية".
وأضاف أن "سياسة أردوغان الحالية هي تطبيع العلاقات مع جميع اللاعبين في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل ومصر، لذلك تعلم أردوغان بالفعل دروسًا من الأزمات التي مر بها مع إسرائيل في الماضي، وعلى الرغم من أنه مؤيد متحمس لحركة حماس، فإنه لم يواجه إسرائيل على خلفية أحداث المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الأخير، ولا بعد عملية (السهم الواقي) ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
كما أنه لم يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة على الرغم من موقف أردوغان السلبي السابق تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. "ويعتبر التقارب الأخير بين إسرائيل وأذربيجان، التي تعتبر قريبة جدًا من تركيا، مهمًا له، وهو أمر محتمل للمستقبل في ما يتعلق بإمكانية تحالف ثلاثي مع إيران".
تعزيز العلاقات الاقتصادية
وأشار بن مناحم إلى أن "إسرائيل معنية بتعزيز التطبيع مع تركيا، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية معها. كما أن السياحة الإسرائيلية في ازدهار في تركيا. وإذا سارت الأمور على ما يرام، على الرغم من الخلافات العميقة في الرأي بين البلدين حول القضية الفلسطينية ورواسب الماضي، يمكن بالتأكيد أن يتوقع المرء دعوة الرئيس أردوغان لزيارة إسرائيل، أو على العكس من ذلك، توجيه دعوة رئاسية تركية إلى رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة تركيا".
الاستمرارية في التغيير
وبدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إيتمار إيخنر، أن فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، يعكس رغبة غالبية الأتراك في الاستمرارية، وهذه أيضًا هي الطريقة التي ترى بها إسرائيل مستقبل العلاقات مع تركيا.
وقال إن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن أردوغان أو أياً من أفراد شعبه لن يكون لديهم أي مصلحة في إجراء أي تغيير في هذه الفترة، وخاصة بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث يُنظر إليه على أنه إنجاز سياسي مهم".
وأضاف أن "الانتخابات أظهرت في تركيا أنها دولة شديدة الاستقطاب: السكان منقسمون تقريبًا بين من يدعم أردوغان وطريقه، وأولئك الذين ينتمون إلى المعسكر الأكثر ليبرالية. وفي الواقع، أيد أنصار أردوغان الاستمرارية في التغيير".
وأشار إيخنر إلى أنه بالنسبة لإسرائيل، حتى لو فاز مرشح المعارضة كمال كليجدار، فمن المشكوك فيه جدا أن يكون هناك تغيير جذري في العلاقات مع إسرائيل. ففي إسرائيل تشير التقديرات إلى أن كلا الجانبين، أردوغان وكليجدار، لهما مصلحة في الحفاظ على العلاقة الجيدة مع تل أبيب.
ولفت إلى أنه "عمليا، في إسرائيل لا يحبون مصطلح التطبيع، لأن التفسير هو أننا تجاوزنا هذه المرحلة بالفعل، فقد عينت تركيا سفيرا لها في إسرائيل، وإسرائيل عينت سفيرة لها في أنقرة. وهدف إسرائيل الحالي ليس تطبيع العلاقات، ولكن تسخينها وإضافة المزيد من التطورات إليها".
وقال إنه "على الرغم من العلاقات المتجددة مع إسرائيل، لم يغير الأتراك طريقة تفكيرهم في القضية الفلسطينية ودرجة قربهم من الفلسطينيين. وإذا كان هناك تصعيد كبير أو حدث قُتل فيه أشخاص أو أطفال غير متورطين، فلن يجلس الأتراك مكتوفي الأيدي ولا ينتقدون إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، يمكن القول إنهم ليسوا مهتمين بقطع العلاقة، ربما لأنهم تعلموا الدرس من الأزمات السابقة".
إشكالية كبيرة
ووفقا للتقرير، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى وجود ثلاثة أحزاب صغيرة في تحالف أردوغان، تمثل إشكالية كبيرة من وجهة نظر إسرائيل. واحد منها هو حزب الحركة القومية، وهو حزب قومي متطرف ازداد قوة في هذه الانتخابات، ولممثليه تصريحات متطرفة للغاية ضد إسرائيل. وفي الوقت نفسه، جلس أعضاء الحزب في الائتلاف أثناء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولم يكن النقد الذي وجهوه بعين الاعتبار في نظر الرئيس أردوغان.
ومن الأحزاب الأخرى التي قد يُنظر إليها على أنها إشكالية للعلاقات مع إسرائيل، الكردية الدينية المتطرفة "هدى بار"، التي تعتبر الفرع التركي لحزب الله، وحزب الرفاه الجديد بزعامة فاتح أربكان، نجل نجم الدين أربكان الذي شغل منصب رئيس وزراء تركيا في السابق، وكان يكره إسرائيل كثيرا. والتفاحة في هذه الحالة لم تسقط بعيدًا عن الشجرة.
لكن في إسرائيل لا يجب أن ينزعجوا كثيرًا، ففي تركيا، سينحاز التحالف إلى كل قرار يصدره أردوغان، لأنه ليس لديه القدرة على التعبير عن رأي معارض. وأردوغان هو الذي سيحدد النغمة، بحسب التقرير.
المحور المعادي لإيران
بدوره، قال الدكتور حاي إيتان كوهين يانروجيك، الخبير في شؤون تركيا في مركز دايان في جامعة تل أبيب: "من كان ليصدق أننا يمكن أن نشيد بانتصار أردوغان ونقول إنه في مصلحة إسرائيل؟".
وأضاف أن "السياسة الخارجية التركية تتبنى مبدأ التطبيع الشامل مع جميع اللاعبين في المنطقة. لقد شهدنا خلال شهري رمضان الماضيين عدة أعمال عنف في الحرم القدسي، وعملية عسكرية في غزة، وصدرت عدة إدانات تركية ضد إسرائيل".
وتابع أن "الدليل على تغيير اتجاه أردوغان ظهر أيضًا في الانتخابات في إسرائيل، التي لم يتدخل فيها الرئيس التركي، على الرغم من قدرته على التأثير على الأصوات، فقد أعرب عن دعمه للفلسطينيين في الحرم القدسي، وفي الوقت نفسه تم توجيه انتقاد له لأنه قام بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ودافع عنها، وكرم قائد وحدة الإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي، التي عملت خلال الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرا.. من يصدق؟ قد لا يكون الأمر سهلاً بالنسبة له، لكنه ليس بسبب عيون إسرائيل الجميلة، بل بسبب ضعفه الاقتصادي".
وأشار إيتان كوهين إلى نقطة مهمة أخرى، تتمثل بتحسين العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية، التي تعتبر قريبة جدًا من تركيا. فالدول الثلاث بإمكانها إنشاء محور معادٍ لإيران. وهذا أمر مهم جداً من الممكن أن يحدث بفضل تطبيع العلاقات مع تركيا، حيث ترى أذربيجان نفسها تقترب من إسرائيل دون خوف بسبب تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا، على حد قوله.