وكالة نقلا عن بوتين: المحادثات مع ترامب كانت بناءة واتسمت بالصدق

logo
العالم

توسك: بوتين "لاعب شرس" وعلى الغرب أن يبقى متحدا

توسك: بوتين "لاعب شرس" وعلى الغرب أن يبقى متحدا
دونالد توسكالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 2:37 م

 قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم السبت، إن الغرب يجب أن يظل متحدا وهو يدخل لحظة حاسمة فيما يتعلق بمستقبل أوكرانيا وأمن الدول الأوروبية.

جاءت تصريحاته بعد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.

أخبار ذات علاقة

"تحالف الراغبين" يحددون موقفهم من مسار وقف إطلاق النار بأوكرانيا

"تحالف الراغبين" يحددون موقفهم من مسار وقف إطلاق النار بأوكرانيا

وكتب توسك على منصة "إكس" قائلا: "لقد دخلت اللعبة المتعلقة بمستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وأوروبا بأكملها مرحلة حاسمة".

وأضاف: "اليوم، بات واضحا أكثر أن روسيا لا تحترم إلا القوي، وقد أثبت بوتين مجددا أنه لاعب ماكر وشرس. لذا، فإن الحفاظ على وحدة الغرب بأكمله أمر في غاية الأهمية"، وفق تعبيره.

 

 

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC