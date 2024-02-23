فرنسا تطرد إماما تونسيا بتهمة "التطرف"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عبر منصة "إكس"، طرد إمام تونسي من البلاد، على خلفية اتهامات "تطرف" والإدلاء "بتصريحات غير مقبولة"، وفقا لرويترز.

وقال دارمانان: "تم للتو طرد الإمام المتطرف محجوب محجوبي من أراضينا بعد أقل من 12 ساعة على اعتقاله. لن ندع شيئا يفعله أي شخص يمر مرور الكرام".

وفي بيان سابق، قال دارمانان إنه أعطى توجيهات بإصدار أمر وزاري بترحيل "هذا (الإمام) المتطرف الذي أدلى بتصريحات غير مقبولة".

وشدد على أن "الحزم هو القاعدة".