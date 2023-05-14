الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة ردًا على إطلاق صاروخ

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه رصد صاروخًا انطلق من قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه الغلاف وسقط في منطقة مفتوحة دون اعتراض".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صافرات الإنذار دوّت في مناطق غلاف غزة، خاصة في "لاخيش، وجنوب عسقلان، وزيكيم، ونتيف هعسرا"، فيما سُمعت أصوات انفجارات في تلك المناطق.