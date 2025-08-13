إدارة ترامب تتلقى ضربة قانونية في قضية تمويل جامعة كاليفورنيا

أمرت قاضية أمريكية، الثلاثاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة جزءٍ من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت مؤخرًا تقديمه لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ريتا لين في سان فرانسيسكو بأن تعليق تمويل المنح ينتهك أمرًا قضائيًّا أوليًّا صدر في يونيو/ حزيران أمرت بموجبه المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت منعتها عن الجامعة.

وكان الأمر منع الوكالة من إلغاء منح أخرى.

وقالت القاضية، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن "إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي".

ولم يُدل البيت الأبيض ولا الجامعة بأي تعليق على الحكم حتى الآن.

وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل.

وكان ترامب هدَّد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حليفة الولايات المتحدة.

ولم يتضح على الفور مقدار التمويل المجمد الذي أمر القاضي بإعادته.

وأعلنت جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي أنها تُراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترامب لجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار. وأوضحت أن هذا المبلغ الضخم "سيُدمر" الجامعة.

وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات.

ويقول المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأً بين انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية، وبين معاداة السامية.

وقد أثار الخبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية بشأن تهديدات الرئيس الجمهوري.

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترامب، بأنه شكل من أشكال الابتزاز.

وكانت خرَجت مظاهرات كبيرة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس العام الماضي.