باكستان تندد بالهجمات الإيرانية داخل أراضيها

نددت باكستان اليوم الأربعاء، بقصف إيراني لجماعة معارضة داخل أراضيها أسفر عن وفاة طفلين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني إلى مقر الوزارة، ونددت بشدة بانتهاك إيران غير المبرر للمجال الجوي للبلاد.

في وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، التي تديرها الدولة، إن طهران استهدفت ما وصفتها بقواعد داخل باكستان لجماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة.

وذكرت الوكالة أن صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم.