السجن والتسوية والانتخابات.. أسئلة حول محاكمة ترامب

وقال محامي ترامب جو تاكوبينا، الأحد الماضي، إن موكله لن يكون مكبل اليدين.

وتم نشر قوات الأمن بشكل كبير حول المحكمة التي سيمثل ترامب أمامها لإبلاغه رسميًا بتوجيه تهم جنائية إليه، ولم يكشف بعد عن التهم التي ستوجه إلى الرئيس السابق.

ووضعت شرطة مدينة نيويورك في "حالة تأهب" قبل مثول ترامب أمام المحكمة.

ويخطط أنصار الرئيس السابق للتظاهر صباح اليوم الثلاثاء، أمام ""برج ترامب" الذي أمضى فيه ليلته.

ووجه المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسميًا إلى الرئيس السابق في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

المثول أمام القاضي

بعد احتجازه، سيمثل ترامب أمام القاضي خوان مرشان، وهناك سيتم تلاوة التهم الموجهة ضده، ومن المتوقع حدوث ذلك الساعة 2:15 ظهرًا (18:15 ت غ)، والإعلان عن التهم رسميًا.

وقد يضع القاضي شروطًا أمام إطلاق سراح ترامب، وسيحدد موعد الجلسة المقبلة.

وكان تاكوبينا أكد أن ترامب سيدفع ببراءته.

وسيسعى ترامب إلى إسقاط التهم دون الخضوع لمحاكمة، بحسب محاميه، مؤكدًا أنه لا توجد "أي فرصة" لأن يتوصل الرئيس السابق إلى اتفاق تسوية مع الادعاء.

وبحسب تاكوبينا، فإن "الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة مع الادعاء في هذه القضية"، مؤكدًا أن "هذا لن يحدث.. لا جريمة".

ومن المتوقع أن يغادر ترامب نيويورك بعد ذلك بوقت قصير متوجهًا إلى فلوريدا، ويخطط لإلقاء خطاب في مار اي لاغو في الساعة 8:15 مساء (12:15 ت غ).