"العمال الكردستاني" ينفي الضلوع في هجوم إسطنبول

نفى حزب العمال الكردستاني ضلوعه في هجوم الأحد في إسطنبول قائلا إنه لا يستهدف المدنيين، وذلك في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت الإثنين.

وجاء في البيان أنه "ليس واردا بالنسبة لنا استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال"، رافضا مزاعم تركيا بأنه ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، مسؤولان عن الانفجار الذي أودى بحياة ستة أشخاص.

وفجر الإثنين، نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله، إن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بزرع قنبلة في شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بإسطنبول تسبب انفجارها بمقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وقال صويلو، إن المتهم بتنفيذ العملية "تلقى التعليمات من كوباني السورية"، وجار التحقيق لمعرفة المزيد.

وأضاف: "وفقًا لاستنتاجاتنا، فإن منظمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة" على حد تعبيره.