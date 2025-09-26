قرار قضائي يمنع ترامب من ترحيل أطفال مهاجرين

منعت قاضية فيدرالية في ولاية أريزونا الخميس، مؤقتا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترحيل عشرات الأطفال من غواتيمالا وهندوراس على الفور، والذين جاءوا إلى أمريكا بمفردهم.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية روزماري ماركيز في توسون، أمرا قضائيا أوليا، مشيرة إلى المخاوف بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للإعداد لترحيل الأطفال، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

أخبار ذات علاقة مسؤول أمريكي: معتقلون بـ"الهجرة" تعرضوا لإطلاق النار في دالاس

ويمدد هذا القرار حماية الأطفال الذين يعيشون في مراكز الإيواء أو دور الرعاية، بعد أن أصدرت ماركيز أمرا تقييدا مؤقتا، خلال عطلة عيد العمال، وكان الهدف من هذا الأمر منع ترحيل الأطفال حتى 26 سبتمبر/ أيلول على الأقل.

وتم رفع الدعوى القضائية من قبل /مشروع فلورنسا لحقوق المهاجرين واللاجئين/ نيابة عن 57 طفلا من غواتيمالا و12 آخرين من هندوراس تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما.

وتم رفع تلك الدعوى القضائية ودعوى أخرى ذات صلة في واشنطن، ردا على مسعى إدارة ترامب لترحيل أطفال المهاجرين من غواتيمالا بسرعة.