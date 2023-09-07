جماعة تابعة للقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم بوركينا فاسو

أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة الأربعاء، مسؤوليتها عن هجوم استهدف قوات في إقليم ياتينغا ببوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 وفق موقع "سايت إنتليجنس"

وأفاد الجيش في بوركينا فاسو، أن 17 جنديا و36 مقاتلا متطوعا قتلوا في اشتباكات عنيفة مع مسلحين في شمال البلاد، في أسوأ هجوم منذ أشهر في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تكابد نشاطا لمسلحين متشددين منذ سنوات.

وتخوض البلاد قتالا مع جماعات مسلحة يرتبط بعضها بتنظيمي القاعدة وداعش في المناطق الصحراوية بشمالها منذ 2015.

وتزايدت حدة الهجمات هذا العام مما جعل من البلاد مركزا لحركة عنيفة اجتاحت أيضا مالي والنيجر اللتين تعانيان من الفقر، مما أسفر عن مقتل الآلاف وأجبر الملايين على النزوح.