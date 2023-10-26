تقرير: الحرب البرية في غزة سيناريو للمعارك ضد داعش والقاعدة

رجّح مصدر لموقع "The Conversation"، أن يشبه الغزو الإسرائيلي المحتمل لقطاع غزة، إلى حد كبير المعارك الصعبة وحروب المدن التي وقعت في العراق وسوريا خلال العشرين سنة الماضية ضد المسلحين العراقيين، وعناصر "داعش" و"القاعدة".

وعدّ تقرير الموقع الأمر مؤشرًا على أن الحرب هذه المرة تختلف عن الاشتباكات المحدودة التي خاضها الإسرائيليون حتى الآن في غزة، حسبما يعتقد "جافيد علي" المسؤول الأمريكي السابق في مكافحة الإرهاب، والذي شغل مناصب استخباراتية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة استخبارات الدفاع ووزارة الأمن الداخلي.