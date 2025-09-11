بعد قرار قضائي.. بدء إعادة المنح لجامعة هارفارد

قالت جامعة هارفارد إنها بدأت تتلقى إشعارات تفيد بأنه سيتم إعادة العديد من المنح الفيدرالية التي أوقفتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي ذلك، بعد أن قضى قاض فيدرالي بأن قرار قطع المنح غير قانوني.

وتعد هذه إشارة مبكرة إلى أن التمويل الفيدرالي للأبحاث قد يبدأ بالتدفق إلى جامعة هارفارد بعد أشهر من الجمود مع البيت الأبيض، لكن الأمر ما زال رهن الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأموال ستصل.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها ستطعن في قرار القاضي.

وأفاد المتحدث باسم جامعة هارفارد، جيسون نيوتون، مساء الأربعاء، بأنه بدأت تصل إشعارات بإعادة المنح من عدة وكالات فيدرالية، لكن لم يتم استلام أي مدفوعات حتى الآن. وأضاف: "إن جامعة هارفارد تتابع عن كثب مسألة وصول التمويل".

وكان قاض فيدرالي في بوسطن قد أمر الأسبوع الماضي الحكومة الأمريكية بالتراجع عن إلغاء تمويل تجاوزت قيمته 6.2 مليار دولار، قائلا إن مثل هذه القرارات غير دستورية وإنها "استخدمت معاداة السامية كستار" لشن حملة أيديولوجية.

وكانت إدارة ترامب قد بدأت في أبريل/ نيسان في وقف منح الأبحاث الفيدرالية المقدمة إلى جامعة هارفارد، بعدما رفضت الجامعة التابعة لرابطة آيڤي ليج لكبريات الجامعات الأمريكية قائمة من المطالب واسعة النطاق قدمتها الإدارة الأمريكية في إطار تحقيق فيدرالي بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وطعنت جامعة هارفارد على قرار وقف التمويل أمام المحكمة، ووصفت ذلك بأنه انتقام غير قانوني من جانب الإدارة الأمريكية.