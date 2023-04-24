بيسكوف يؤكّد مشاركة نجله بالقتال في أوكرانيا

أكّد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن نجله نيكولاي شارك في القتال في أوكرانيا، بعد أشهر من اتهامه برفض تلبية نداء التعبئة.

وقال المتحدث باسم الكرملين لصحفيين: "(نيكولاي) هو من اتخذ هذا القرار، إنه بالغ. نعم، بالطبع، شارك في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

السبت، أكّد رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية المسلحة، يفغيني بريغوجين، أن نيكولاي بيسكوف (33 عامًا) خدم "بشجاعة وبطولة" لمدة ستة أشهر في شرق أوكرانيا، بالسرّ وتحت اسم آخر، على راجمة صواريخ "تورنادو" في صفوف قوات فاغنر.

وقال بريغوجين، في رسالة نشرها جهاز "فاغنر" الإعلامي: "طبعًا بالنسبة للناس، لا يبدو هذا الوضع شائعا، لأن الجميع معتاد على أن أولاد النخبة يُخبّئهم أهلهم".

وأكّد أنه نصح نيكولاي بيسكوف بعدم الخدمة في صفوف الجيش الروسي ليتجنّب التهميش في المقرات العامة، ولئلّا يُرسل إلى "مفرمة اللحم" في الصفوف الأمامية في القتال.