روسيا تكشف أسباب خروجها من معاهدة "نيوستارت" النووية

قدّمت روسيا اليوم الخميس، تفسيرات للأسباب التي دفعتها إلى الخروج من معاهدة "نيوستارت" للحد من الأسلحة النووية، ملقية باللوم في ذلك على دعم واشنطن لكييف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، خلال كلمة له في مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح، في جنيف، إن موسكو اضطرت إلى تعليق مشاركتها في المعاهدة؛ لأن واشنطن تستخدمها لمساعدة أوكرانيا في مهاجمة المواقع الإستراتيجية الروسية.

وأضاف المسؤول الروسي: "الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يريدون رؤية روسيا مهزومة إستراتيجيا في أوكرانيا".

وأردف: "تدهور الوضع أكثر بعد محاولات الولايات المتحدة تقييم مدى أمن المنشآت الإستراتيجية الروسية المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت من خلال مساعدة نظام كييف في شن هجمات مسلحة عليها".

وشدد سيرجي ريابكوف على أنه "في ظل هذه الظروف اضطرت روسيا إلى إعلان تعليق المعاهدة".

التواصل مع الغرب

وكان ريابكوف قد قال الأربعاء، إن موسكو مستعدة "للتواصل وتبادل المعلومات" مع الولايات المتحدة حول المعاهدة النووية، لكنه رأى في الوقت ذاته أنه "لا حاجة إلى الحوار المنتظم حول المسألة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إنه سيعلق العمل بالمعاهدة، وهي آخر معاهدة متبقية بين البلدين للحد من الرؤوس النووية الإستراتيجية التي بوسع كل بلد منهما نشرها.

وتحاول بعض الدول بذل جهد من أجل إعادة روسيا إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية، وكان أولها ألمانيا، التي وصفت قرار الرئيس الروسي بوتين بالخروج من المعاهدة بأنه "غير مسؤول".

وحثت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على العودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من السلاح النووي.

وقالت بيربوك أثناء انعقاد أول جلسة بمجموعة العشرين: "أطالبك يا سيد سيرجي لافروف بالعودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة نيو ستارت".