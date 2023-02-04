لحظة إسقاط المنطاد الصيني (فيديو)

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أسقطت المنطاد الصيني، بعدما ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن تمضي قدما في خطط لإسقاط بالون التجسس الصيني المفترض.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها أوقفت رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات، منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا اليوم السبت؛ بسبب "جهود تتعلق بالأمن القومي".

وقال الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق في أنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأمريكية.

ولم يوضح الرئيس، الذي لم يتحدث من قبل عن واقعة المنطاد، ما هو الإجراء الذي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذه.