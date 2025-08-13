لكسر هيمنة الصين.. خطة أمريكية مليارية لتطوير قطاع المعادن الحرجة

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقترح تمويلاً بقيمة مليار دولار، لتسريع نمو قطاعي المعادن الحرجة والمواد الخام الأساسية في الولايات المتحدة.

وتُستخدم هذه المواد في كل شيء بدءاً من بطاريات السيارات الكهربائية وصولاً إلى أشباه الموصلات، وفق "رويترز".

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تعتزم تقديم التمويل لتطوير وتوسيع نطاق تقنيات التعدين والمعالجة والتصنيع في سلاسل توريد المعادن والمواد الأساسية، وهي قطاعات تهيمن عليها الصين ودول أخرى.

وقال وزير الطاقة كريس رايت: "ظلت الولايات المتحدة لأوقات طويلة للغاية تعتمد على جهات أجنبية لتوريد ومعالجة المواد الأساسية الضرورية للحياة العصرية وأمننا القومي".

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تتماشى مع أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تعظيم تطوير الطاقة.