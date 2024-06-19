إيران.. أغنية مهسا أميني تضع بزشكيان في مرمى الانتقادات

وضعت أغنية تم إطلاقها بعد وفاة مهسا أميني، المرشح الرئاسي الإيراني مسعود بزشكيان، في مرمى الانتقادات.

واستخدم المرشح الإصلاحي لانتخابات الرئاسة الإيرانية، أغنية "من أجل.." -التي استخدمت كرمز للثورة عقب وفاة أميني- في حملته الانتخابية.

ولُوحظ خلال الأيام الماضية، استخدام أغلب التجمعات الانتخابية للمرشح الإصلاحي بزشكيان، فيديوهات الأغنية المثيرة للجدل، بحسب ما أورده موقع "إيران إنترناشونال".

والأغنية للمطرب الإيراني، شيروين حاجي بور، وتهدف لدعم حرية النساء بعد اندلاع ثورة على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في مركز اعتقال لاتهامها بعدم الالتزام بالحجاب.

وطالب نشطاء من بور، إبداء رأيه في استخدام بزشكيان أغنيته للترويج لحملته الانتخابية، لا سيما أن الأخير لم يبدِ أي دعم للثورة لا بل كان معاديًا لها، ويصف الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني بـ"الاضطرابات".

وسبق أن علق بزشكيان، على الأحداث التي أعقبت مقتل مهسا أمني، بأنها اضطرابات قد يستغلها البعض من أجل نشر الفوضى، منددًا بالشعارات التي أطلقت ضد المرشد الأعلى علي خامنئي وقتها، متهمًا مطلقيها أنهم يتلقون التعليمات من الخارج.

واتهم نشطاء، بزشكيان، بأنه صاحب "وجهين" إذ يستخدم عبارات للمطرب بور داعمة للحرية وللثورة، رغم مواقفه السلبية السابقة ووصفه الاحتجاجات بأنها من عمل "العدو".

وسبق أن تم اعتقال حاجي بور بعد إطلاق أغنيته "من أجل" وتم حذفها من على حسابه على "إنستغرام"، وحكم عليه في بداية العام الجاري بالسجن 3 سنوات والمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين.

وتوقع خبراء سياسيون في إيران، أن تنحصر المنافسة بالانتخابات الرئاسية، بين المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمتشدد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي.

ويعتبر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من أبرز الداعمين لبزشكيان، وقال في بيان سابق: "سأصوت لمسعود بزشكيان، وكما قلت قبل التأكد من مؤهلات المرشحين فإنني أعتبر نفسي ملتزمًا بدعم مرشحي جبهة الإصلاح".