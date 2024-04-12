روسيا تحبط هجومًا على معبد يهودي في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الخميس، إحباط هجوم "إرهابي" على معبد يهودي في العاصمة موسكو.

وأفاد بيان صادر عن الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي، بأن الجهاز أحبط مخطَّطًا لمواطن من إحدى دول آسيا الوسطى من مواليد عام 2002 كان يستعد لشن هجوم "إرهابي" على أحد المعابد اليهودية في موسكو.

وأضاف البيان أن الشخص المذكور قام بعملية استطلاع حول الكنيس اليهودي واشترى مواد لصنع عبوة ناسفة، بحسب وكالة الأناضول.