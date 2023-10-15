القلق المتزايد بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا يخيم على الانتخابات البولندية

تعهد " ريزارد ويلك " المرشح اليميني المتطرف لانتخابات البرلمان في أقصى جنوب بولندا بإزالة العلم الاوكراني الصغير الذي تم رفعه السنة الماضية على شرفة مبنى البلدية كبادرة تضامن مع الجارة الشرقية أوكرانيا.

يقول "ويلك" إنه يريد إزالة العلم ليس لأنه يدعم روسيا، وإنما لأن بلاده يجب أن تركز على مساعدة شعبها وليس الهتاف لأوكرانيا.

كتب "ويلك" رسالة إلى رئيس بلدية "نوي ساكز" يطالبه فيها بإزالة العلم الأوكراني وبوقف دفعات الرفاه الاجتماعي التي تعطى للاجئين الأوكرانيين. وقال إنه ما من سبب يدعو الأوكرانيين لتلقي معاشات بولندية، وما من سببب يدعو لتعليق علم دولة أعلنت حرباً تجارية على بولندا وتقدمت بشكوى ضدها لدى منظمة التجارة العالمية.