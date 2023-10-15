القلق المتزايد بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا يخيم على الانتخابات البولندية
تعهد " ريزارد ويلك " المرشح اليميني المتطرف لانتخابات البرلمان في أقصى جنوب بولندا بإزالة العلم الاوكراني الصغير الذي تم رفعه السنة الماضية على شرفة مبنى البلدية كبادرة تضامن مع الجارة الشرقية أوكرانيا.
يقول "ويلك" إنه يريد إزالة العلم ليس لأنه يدعم روسيا، وإنما لأن بلاده يجب أن تركز على مساعدة شعبها وليس الهتاف لأوكرانيا.
كتب "ويلك" رسالة إلى رئيس بلدية "نوي ساكز" يطالبه فيها بإزالة العلم الأوكراني وبوقف دفعات الرفاه الاجتماعي التي تعطى للاجئين الأوكرانيين. وقال إنه ما من سبب يدعو الأوكرانيين لتلقي معاشات بولندية، وما من سببب يدعو لتعليق علم دولة أعلنت حرباً تجارية على بولندا وتقدمت بشكوى ضدها لدى منظمة التجارة العالمية.
في بولندا حيث احتشد الملايين من مواطنيها السنة الماضية لدعم الأوكرانيين الهاربين، وحيث انكبت الحكومة لتوفير الأسلحة ضد الجيش الروسي الغازي، كانت الشكاوى بشأن العبء الذي تفرضه الحرب محصورة في فئة هامشية قليلة. لكن الانتخابات المقرر إجراؤها الأحد تدفع بتلك الشكاوى إلى مركز الاهتمام.
ويرجع هذا إلى الانتقادات الصاخبة حول أوكرانيا من قبل مرشحين أمثال "ويلك" الذي يعتبر حامل اللواء الانتخابي لحزب "الاتحاد الكونفدرالي" في منطقته، وهو تحالف يضم ليبراليين اقتصاديين مناهضين للهجرة ومن أصحاب الفكر القومي العدائي، وهم الآن متحدون على نحو غير عادي في معارضة تقديم بلادهم المساعدة لأوكرانيا.
وقال "ويلك" في مقابلة خلال الأسبوع الماضي لقد "أعطينا الأوكرانيين الكثير، نحن لا نريد لأوكرانيا خسارة الحرب، لكن العبء على بولندا وعلى دافعي الضرائب فيها كبير جدا. يجب على بولندا مساعدة البولنديين."
ويأتي تنامي التحفظات في بولندا في وقت حرج لأوكرانيا التي تسعى جاهدة لوقف تآكل الدعم من الحلفاء الغربيين. كما أن الانتخابات في بولندا تأتي بعد الانتخابات التي جرت في سلوفاكيا المجاورة، قبل أسبوعين، والتي فاز بها حزب صديق لروسيا يريد وقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
يقول " برزيميسلاف فيتكوفسكي " الخبير في الشؤون البولندية والأكاديمي في إحدى الجامعات الخاصة في وارسو أن "الاتحاد الكونفدرالي" أبعد ما يكون عن الحزب وأقرب ما يكون إلى خليط من القضايا المتناقضة، لكنهم جميعا مناهضون لأوكرانيا وإن كان لأسباب مختلفة. مضيفا أن المشاعر المعادية لأوكرانيا والتعاطف مع روسيا هي أحد العناصر القليلة التي تجمعهم سويا.
وليس أمام حزب "الاتحاد الكونفدرالي" أي فرصة للفوز في انتخابات الأحد حيث تشير استطلاعت الرأي العام إلى تراجع التأييد الشعبي له.
المصدر: صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية