السيناتور الأمريكي غراهام يتهم إيران بالتورط في هجوم حماس

اتهم السناتور الأمريكي لينزي غراهام اليوم الأحد إيران بالتورط في الهجوم، الذي شنته حركة حماس في الـ7 من الشهر الجاري على إسرائيل، محذرًا من أن أي تصعيد للحرب قد يُكلّف طهران ثمنًا باهظًا.

وقال غراهام خلال زيارة إلى تل أبيب "نحن هنا اليوم لنقول لإيران: نحن نراقبكم، إذا تصاعدت هذه الحرب، فإنها ستأتي إلى ساحتكم الخلفية"، دون أن يوضح ما يعنيه ذلك، لكنه أضاف أن "فكرة أن هذا حدث دون تدخل إيراني مضحكة".