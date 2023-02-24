تباين ردود الأفعال الدولية بشأن المقترح الصيني للسلام في أوكرانيا

وكانت بكين قد نشرت اليوم الجمعة، وثيقة من 12 نقطة تتضمن اقتراحها للتوصل إلى "تسوية سلمية" للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

الناتو: لا مصداقية للصين

وقال الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن "الصين ليست لها أي مصداقية لأنها لم تندد بالغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرغ في تصريحاته التي نقلتها "فرانس برس"، أن هناك مؤشرات على أن الصين ربما تخطط لنوع من المساعدة العسكرية لروسيا، مشيرا إلى أنه "إذا أردنا أي حل سلمي فإن ذلك يمر عبر الانتصار الأوكراني في أرض المعركة".

ألمانيا: لا إشارة لانسحاب روسي

بدوره، أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الجمعة عن "تشكيكه" في إمكانية أن تلعب الصين "دورا بناء" من أجل السلام في أوكرانيا.