بن غفير يهدد بعدم الانضمام لحكومة نتنياهو إن لم يحصل على شروطه

اشترط عضو الكنيست، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، الثلاثاء، دخول الحكومة المقبلة، بتحقيق مطالبه التي اتفق عليها مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.



وقال بن غفير، في الجلسة العامة للكنيست مخاطباً نتنياهو برسالة تتعلق بتوزيع الوزراء، مؤكداً أنها جزء من شروطه لدخول الحكومة.



وفي خطابه، ادعى بن غفير أنه لم يتنازل عن وزارة النقب والجليل قائلاً: "لقد التزمنا بالعناية بالنقب والجليل والمحيط الاجتماعي وهذا ما سنفعله، وبدون أن يكون نتنياهو قادراً على الوفاء بما وعد به، أنا ببساطة لن أدخل الحكومة".



في بداية الأسبوع، قالت مصادر في حزب "عوتسما يهوديت" إن: "المفاوضات بين الحزب والليكود توقفت".



وزعم الحزب أن "الليكود سحب موافقته على منح وزارة النقب والجليل لنا".



ووجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، خليفته المرتقب عضو الكنيست بن غفير، على خلفية عزمه إدخال تغييرات في جهاز الشرطة بحيث تخضع كلياً له.



وأوضح بارليف، في تصريحات للإذاعة العبرية العامة، "من يتحدث عن تغيير التعليمات الخاصة بفتح النار وتغيير صلاحيات الوزير لا يفهم ما يقوله".



وبحسب تفاهمات بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الذي يجري مفاوضات لتشكيل حكومته، وبن غفير، سيتم توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي على حساب القائد العام للشرطة، من خلال تغيير "مرسوم الشرطة" وهو القانون الذي يحدد مهامها وينظم العلاقات بين قائدها العام ووزير الأمن الداخلي.



يشار إلى أن نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، يجري مفاوضات لتشكيل حكومته، التي يتوقع أن تضم وجوها من أقصى اليمين الإسرائيلي.