بسبب شبهات فساد.. تنحي رئيس "العلاقات الخارجية" بالشيوخ الأمريكي

قال تشاك شومر رئيس "مجلس الشيوخ" الأمريكي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، يوم الجمعة، إن السناتور الأمريكي بوب مينينديز تنحى مؤقتاً عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية.

وأرجع شومر اتخاذ مينينديز قرار التنحي عقب اتهامه هو وزوجته بتلقي رِشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.

وذكر شومر في بيان أن مينينديز، الذي لم يعط إشارة إلى أنه سيترك مقعده في مجلس الشيوخ، يتمتع بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على محاكمة عادلة.

وأضاف رئيس "مجلس الشيوخ" أن مينينديز سيتنحى "لحين التوصل لحل للأمر".