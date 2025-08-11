الجيش الإسرائيلي يُجري تقييما حول سيناريوهات الحرب "متعددة الجبهات"

عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، جلسة تقييم موسعة لهيئة الأركان، وذلك بعد 24 ساعة فقط من انتهاء التمرين المفاجئ الذي أُطلق عليه اسم "طلوع الفجر"، والذي يهدف إلى فحص جاهزية الجيش العملياتية في مواجهة التحديات المتعددة التي يشهدها المسرح الإقليمي.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الأركان، يُعد هذا التقييم بمثابة الجولة الثانية ضمن سلسلة من تقييمات الأوضاع، تُجرى كجزء من عملية تشخيص معمقة تهدف إلى دعم وتطوير بنية تحتية تعليمية شاملة لبرنامج متعدد السنوات، وتأتي هذه العملية في ظل استمرار القتال على عدة جبهات وساحات قتال نشطة.

وأفادت الصحافة العبرية، بأن تقييم الوضع يجري بتوجيه مباشر من الجنرال زامير، بقيادة منتدى هيئة الأركان العامة، وبمشاركة موسعة لمنتدى القادة، إلى جانب قادة الفرق، وضباط من سلاح البر، بالإضافة إلى ضباط من مختلف الأذرع العسكرية والتخصصات.

وخلال الجلسة، تم التطرق إلى جملة من المحاور الأساسية، شملت تقييم مدى جهوزية الجيش لاحتمالات التصعيد على أكثر من جبهة في آن واحد، إضافة إلى توجيه عمليات بناء القوة، ومراجعة معايير التدريب والاستعداد، والمعايير التشغيلية، فضلاً عن مناقشة قضايا عملياتية أخرى.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هذا التقييم يأتي ضمن سلسلة خطوات يقودها رئيس الأركان لإعادة المؤسسة العسكرية إلى قواعدها التخطيطية، وتعزيز جاهزيتها، تزامنا مع استمرار العمليات العسكرية في مختلف القطاعات.

أخبار ذات علاقة مسيرة إسرائيلية تغتال الصحفي أنس الشريف في غزة

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن تمرين "طلوع الفجر" هدف إلى رسم صورة شاملة عن الوضع الراهن داخل الجيش.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش، فإن العملية برمتها تأتي في إطار تأسيس بنية تخطيطية قوية طويلة الأمد، تستند إلى الدروس المستخلصة من المعارك الجارية، وتُهيّئ الجيش لمواجهة التحديات المستقبلية المحتملة.