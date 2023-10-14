باريس تربط جريمة مقتل مدرس بصراع حماس وإسرائيل

استيقظت فرنسا، اليوم السبت، على حالة تأهب أمني من اعتداءات، غداة مقتل مدرس للغة الفرنسية طعنًا بسكين أمام مدرسة ثانوية في أراس شمال البلاد، على يد شاب مدرج على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف، وهو عمل وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه “إرهاب إسلامي”.

وأعلن قصر الإليزيه، السبت، غداة هذا الهجوم الذي وقع قبل 3 أيام من إحياء ذكرى اغتيال الأستاذ سامويل باتي، أنه سيتم نشر ما يصل إلى 7 آلاف جندي من قوة "سانتينيل" (لمكافحة الإرهاب) "بحلول مساء الإثنين وحتى إشعار آخر".

وقُتل الأستاذ باتي بقطع رأسه، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، قرب مدرسته في المنطقة الباريسية لعرضه رسومًا كاريكاتورية للنبي على تلاميذه خلال حصة دراسية حول حرية التعبير، وقامت الشرطة حينها بقتل المهاجم وكان لاجئًا روسيًا من أصل شيشاني في الثامنة عشرة من عمره.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن هجوم أراس وقع أيضًا في "أجواء سلبية للغاية" بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، مؤكدًا أن هناك "صلة بين ما حدث بلا شك في الشرق الأوسط وما قام به" المهاجم.