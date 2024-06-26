انتخابات الرئاسة الإيرانية.. جليلي ينفي انسحابه لصالح قاليباف
نفى المرشح للانتخابات الرئاسية في إيران، المتشدد سعيد جليلي، مساء الأربعاء، نيته الانسحاب لصالح المتشدد الآخر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
وقال جليلي، في تجمع انتخابي لأنصاره في مدينة مشهد شمال شرق إيران: "لن أنسحب وسأبقى حتى النهاية في التنافس"، جاء ذلك رداً على ما ذكره مقربون من قاليباف عن نية جليلي الانسحاب اليوم في مدينة مشهد لصالح قاليباف.
وكشف "أمير جيذري"، عضو المجلس المركزي لحزب "التقدم والعدالة"؛ أحد الأحزاب الأصولية المتشددة في إيران، مساء الثلاثاء، أن مرشح التيار الأصولي المتشدد سعيد جليلي سيعلن انسحابه الأربعاء من مدينة مشهد شمال شرق إيران.
وكتب جيذري؛ وهو من المقربين للمرشح رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في منصة "إكس"، إن "بشرى سارة لأنصار التيار الأصولي، سيعلن جليلي تأييده لقاليباف، وسيعلن في مشهد وبالقرب من مرقد علي بن موسى الرضا، تحية لقاليباف، تحية لجليلي".
كما نفى المرشح المتشدد للانتخابات "علي رضا زاكاني" نيته الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل.
بدوره، قال المرشح الأصولي المعتدل "مصطفى بورمحمدي" إنه غير مستعد للانسحاب لصالح أي من المرشحين الحاليين، مضيفاً "ليس هناك سبب للانسحاب".
واعتبر بور محمدي نفسه ممثل "خطاب الثورة الإسلامية"، وقال إنه يريد تكرار هذا الخطاب بعيدا عن التطرف بعد 45 عاماً.
وكان مجلس صيانة الدستور قد أعلن المصادقة على ستة مرشحين من بين 80 شخصاً، وهم المرشح الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان، مع خمسة مرشحين من التيار الأصولي المتشدد، وهم كل من: "سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي".