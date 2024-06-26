انتخابات الرئاسة الإيرانية.. جليلي ينفي انسحابه لصالح قاليباف

كما نفى المرشح المتشدد للانتخابات "علي رضا زاكاني" نيته الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل.

بدوره، قال المرشح الأصولي المعتدل "مصطفى بورمحمدي" إنه غير مستعد للانسحاب لصالح أي من المرشحين الحاليين، مضيفاً "ليس هناك سبب للانسحاب".

واعتبر بور محمدي نفسه ممثل "خطاب الثورة الإسلامية"، وقال إنه يريد تكرار هذا الخطاب بعيدا عن التطرف بعد 45 عاماً.

وكان مجلس صيانة الدستور قد أعلن المصادقة على ستة مرشحين من بين 80 شخصاً، وهم المرشح الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان، مع خمسة مرشحين من التيار الأصولي المتشدد، وهم كل من: "سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي".