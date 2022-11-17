بيلوسي تتخلى عن زعامة الديموقراطيين في الكونغرس الأمريكي

أعلنت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديموقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس نيتها التخلي عن تولي هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق عن الانتخابات الأخيرة.

وقالت بيلوسي، البالغة من العمر 82 عامًا، التي اضطلعت بدور رئيسي في السياسة الأمريكية منذ عقدين: "لن أترشح للإدارة الديموقراطية في الكونغرس المقبل"، وذلك بعدما فاز الجمهوريون بالغالبية في مجلس النواب.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بنانسي بيلوسي، مؤكدا في بيان أنها "مدافعة شرسة عن الديموقراطية"، وذلك بعدما أعلنت أنها ستتخلى عن منصبها كرئيسة ديموقراطية لمجلس النواب.

وقال بايدن إنها "حمت ديموقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي في السادس من كانون الثاني/ يناير" 2021، في إشارة الى الهجوم على مبنى الكابيتول، مؤكدا أن بيلوسي هي "رئيسة مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا".